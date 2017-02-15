Уехавшего на Украину коммуниста Вороненкова объявили в федеральный розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следственные органы вынесли постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.