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Уехавшего на Украину коммуниста Вороненкова объявили в федеральный розыск
Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Следственные органы вынесли постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.
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