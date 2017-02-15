СМИ сообщили о подходе корабля ВМФ России к базе американских подлодок

Разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду утром был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, сообщил телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного чиновника США.

"Корабль был замечен в 30 милях (около 55 километров) к югу от населенного пункта Гротон в штате Коннектикут, но он оставался в международных водах", — сообщает телеканал, напоминая, что территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

Накануне FoxNews сообщал, что этот корабль в последний раз наблюдали у берегов США в апреле 2015 года. По данным источника телеканала, этот корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также способен "измерять возможности сонаров ВМС США". В Пентагоне сообщили, что не обеспокоены появлением корабля, однако следят за его перемещениями

Телеканал отмечает, что появление такого корабля произошло впервые за время президентства Дональда Трампа.

По данным из открытых источников, средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" был введен в строй в 1988 году и сейчас находится в составе Северного флота.