Актриса Заворотнюк в шаге от банкротства

Актрису Анастасию Заворотнюк могут признать банкротом. Причина – невыплаченный кредит более полумиллиона долларов. С иском в суд обратились представители банка.

Заворотнюк дотянула до того, что ее не выпустили за границу. Решение приняли судебные приставы, когда долг перед банком достиг почти 30 миллионов рублей. А ведь Анастасия Заваротнюк считается очень успешной и высокооплачиваемой актрисой, снимается в рекламе и кино на протяжении многих лет.

Ее звезда взошла в 2004-м, с запуском сериала "Моя прекрасная няня", где Заворотнюк играла с другим известным актером Сергеем Жигуновым . По воле случая он тоже в ближайшее время рискует стать банкротом – у него похожая история. Арбитражный суд 24 марта рассмотрит иск частного предпринимателя Сергея Обидина, которому актер задолжал несколько миллионов рублей. Хотя даже если юридическая формулировка "банкрот" и прозвучит, это вряд ли будет отражать реальное положение дел. Ведь Жигунов — успешный бизнесмен и продюсер. Вот и в разговоре с журналистами он дал понять, что проблем у него нет, заявив, что все будет погашено и закрыто.

Заворотнюк тоже активно работает, снимается в различных шоу. Одна из последних крупных съемок прошла в преддверии нового года — Заворотнюк посетила Деда Мороза. И, словно вспомнив о своей проблеме, тут же отметила роскошь апартаментов. На прощание актриса попросила у дедушки посох, чтобы загадь желание. Возможно, ее мечту в скором времени исполнит арбитражный суд.