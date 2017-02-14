Власти ЛНР потребовали от Киева извинений

Игорь Плотницкий потребовал от киевских властей извиниться за торговую блокаду самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Только после извинений власти непризнанной республики возобновят поставки угля через линию разграничения. Слова главы ЛНР передают РИА Новости

«Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения (о поставках угля – прим. Рамблер/новости)», — заявил Плотницкий.

Кроме того, Плотницкий подчеркнул, что от блокады региона «страдают простые люди по обе стороны линии разграничения», и заявил, что власти ЛНР «не намерены обострять ситуацию». Политик также отметил, что ЛНР не зависит от Киева в вопросах сбыта угля, так как имеет «достаточно международных предложений».

14 февраля глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что страна сможет отказаться от угля, добываемого на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, минимум через два года. Также министр отметил, что Украина не станет импортировать электроэнергию из России. 13 февраля Насалик сообщил, что импорт электроэнергии из России – один из «приемлемых вариантов» замены добываемого на востоке страны антрацита. В «Укрэнерго» в тот же день выступили с предложением ввести режим чрезвычайного положения в связи с блокадой угля из Донбасса.

Торговая блокада неподконтрольных киевским властям ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) началась в конце января 2017 года. Инициаторами разрыва торговых отношений выступили ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО). Бывшие участники боевых действий в Донбассе и депутаты Верховной рады заблокировали железнодорожную станцию Светланово. Также было заблокировано движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная.

Из-за конфликта на востоке Украины киевские власти потеряли доступ к самым прибыльным шахтам. Вооруженный конфликт на Украине начался в 2014 году, когда жители восточных регионов отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате боевых действий погибли порядка 10 тысяч человек.