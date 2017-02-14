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Твиты Трампа превратили в эмо-песню
Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал посты в Twitter президента США Дональда Трампа в качестве текста для эмо-песни. Трек выложен на YouTube-канале комедийного коллектива Super Deluxe, который создал для него музыкальное видео.
«Мы заметили, что твиты Трампа выглядят как текст для эмо-песни начала 2000-х годов, так что мы создали такую», — объяснила в Twitter команда Super Deluxe.
В песне, в частности, звучат посты американского президента, в которых он жалуется на критику со стороны американских СМИ и называет Мэрил Стрип самой переоцененной актрисой Голливуда.
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