Твиты Трампа превратили в эмо-песню

Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал посты в Twitter президента США Дональда Трампа в качестве текста для эмо-песни. Трек выложен на YouTube-канале комедийного коллектива Super Deluxe, который создал для него музыкальное видео.

«Мы заметили, что твиты Трампа выглядят как текст для эмо-песни начала 2000-х годов, так что мы создали такую», — объяснила в Twitter команда Super Deluxe.