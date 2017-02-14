Максим Фадеев объявил войну российскому телевидению

Продюсер Максим Фадеев в январе взорвал Интернет своим заявлением о том что новогодние «огоньки» превратились в полную безвкусицу. Праздничные передачи он назвал «погружением в ад», а после объявил о том, что создаст собственный альтернативный «огонек».

По мнению продюсера, главными виновниками этой безвкусицы на телевидении являются продюсеры.

— Я сказал то, что волнует миллионов людей. Я уважаю артистический состав и считаю, что виноваты наши убогие сценаристы, которые заставляют петь чудовищные тексты. Я слышу смешки, прописанные за кадром. Когда люди смеются невпопад или хлопают невпопад — это же все видно. Они это делают и почему-то думают, что мы идиоты, — заявил Максим в интервью блоггеру Амирану Сардарову.

Музыкант также отметил, что рейтинг «Первого канала» уже давно не составляет заявленные 45 процентов и формируется на основе обзвона 1000 человек.

— Что сделало телевидение с артистом? Оно заставило его кататься на коньках, оно заставило его рыться в грязи, куда-то ползти, жить на острове, жрать лягушек, сражаться на ринге, бить друг другу морды, — продолжает Максим. — Кто будет уважать его как актера после того, как видели его в трусах с разбитой мордой на ринге? Телевидение целенаправленно или нецеленаправленно уничтожает артистов как класс. Вчера появиться на телевидении было за счастье, а сегодня появиться на телевидении — это значит замараться. А Аксюты и иже с ними это не понимают, к сожалению.