Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нападения на инкассаторов в Москве.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Преступники устроили засаду, переодевшись в дворников. Они были в светоотражающих жилетах и держали в руках лопаты.

14 февраля в Москве было совершено нападение на группу инкассаторов ФГУП «Спецсвязь России». Ранены один нападавший и один инкассатор, один из бандитов убит. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план «Перехват».

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей.