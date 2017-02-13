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Команда по подготовке "Евровидения" в Киеве прекращает работу
О прекращении своей работы заявила команда по подготовке международного музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
«Мы, команда «Евровидения», для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса… В декабре после обеспечения нашей команды подтверждения от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения» в Украине», — говорится в заявлении.
Как отмечается в публикации, назначение и действия, его сопровождавшие, остановили работу над проектом на два месяца. Информация, как говорится в публикации, была доведена на сведения руководителей Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Госкомтелерадио и правительства страны. В заявлении команды, занимавшейся организацией конкурса, говорится, что новым руководством «не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки». Также сотрудники компании подчеркивают, что механизм принятия важнейших вопросов в организации работы утратил прозрачность. В НТКУ комментировать данное заявление отказались. В ноябре 2016 года с поста генерального директора НТКУ ушел Зураб Аласания, так как украинские власти направили значительную часть средств, предназначавшихся на создание Общественного телевидения, на организацию «Евровидения». Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
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