Команда по подготовке "Евровидения" в Киеве прекращает работу

О прекращении своей работы заявила команда по подготовке международного музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает портал «Страна.ua»

«Мы, команда «Евровидения», для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса… В декабре после обеспечения нашей команды подтверждения от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения» в Украине», — говорится в заявлении.