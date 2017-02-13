Летающий автомобиль появился в продаже

Летающий автомобиль PAL-V Liberty стал доступен для предварительного заказа. Автомобиль представляет собой гибрид трехколесной машины и вертолета. Об этом сообщает портал Naked Science . Таким образом Liberty стал первым автомобилем, который можно заказать.

Как отмечается в публикации, двигатель Rotax, установленный в автомобиле, работает на двойной силовой трансмиссии: один двигатель используется для движения по дорогам, другой – для полетов. В сообщении также подчеркивается, что в режиме автомобиля машина способна разогнаться до 160 км/ч, а 100 км/ч PAL-V Liberty набирает за 9 секунд. По словам разработчиков, процесс подготовки к полету занимает порядка 5-10 минут. В режиме вертолета машина разгоняется до 180 км/ч, максимальная высота полета – 3500 метров, запас хода в таком режиме составляет около 500 километров.

Первые экземпляры летающего автомобиля будут доступны по цене порядка 600 тысяч долларов. Однако примерно через год появится модель Sport, цена которой составит порядка 400 тысяч долларов.