Экономист разглядел усиление кризиса в укреплении рубля

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью НСН заявил, что текущее укрепление рубля может вызвать усиление экономического кризиса.

Сегодня в ходе торгов доллар упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года. По словам эксперта, сложилась парадоксальная ситуация. "С одной стороны: рост цен на нефть и укрепление рубля способствует платежеспособности населения, граждане смогут больше покупать иностранных товаров. Но с другой стороны, это не способствует выходу из кризиса. И повышение цен на нефть не возвращает нас в ситуацию, которая была до середины 2008 года, когда экономика росла", - заявил экономист.

Колташев предупредил, что в любой момент цены на нефть могут пойти вниз, а с ними и рубль. "Не видно каких-либо объективных причин для того, чтобы экономика вышла из кризиса, и шел подъем. Мы находимся в подвешенном состоянии, укрепление рубля нас обманывать не должно", - считает Колташов.

Экономист также добавил, что сейчас хороший момент для покупки американской валюты, но не исключено, что доллар еще снизится.