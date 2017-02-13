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Разрушение памятников Пальмиры попало на видео
Минобороны России опубликовало на YouTube видео разрушенных террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) памятников Пальмиры.
Видео снял беспилотник Минобороны в ходе мониторинга города и прилегающих районов Пальмиры.
На кадрах видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.
Кроме того, беспилотник зафиксировал активизацию движения грузовых автомобилей террористов в районе Пальмиры.
В конце декабря 2016 года сирийская армия была вынуждена оставить Пальмиру после масштабного штурма города террористами ИГ.
Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город был одним из богатейших центров древней цивилизации. После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
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