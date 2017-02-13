Разрушение памятников Пальмиры попало на видео

Видео снял беспилотник Минобороны в ходе мониторинга города и прилегающих районов Пальмиры.

На кадрах видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.

Кроме того, беспилотник зафиксировал активизацию движения грузовых автомобилей террористов в районе Пальмиры.

В конце декабря 2016 года сирийская армия была вынуждена оставить Пальмиру после масштабного штурма города террористами ИГ.