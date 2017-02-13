Крейсер «Варяг» сбил авиабомбу

В заливе Петра Великого ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы, сообщает «Российская газета».

«Стрельбы проходили на различных дистанциях, работу артиллеристов затрудняли поставленные помехи», - рассказал представитель флота Владимир Матвеев.

На корабле прошли учения по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и бактериологической защите, борьбе за живучесть. Отмечается, что «Варяг» расстрелял из 130-миллиметровой артустановки береговые мишени, которые имитировали огневые точки, и буксируемый морской щит – «корабль противника». Светящую авиабомбу, которая изображала средство воздушного нападения, корабль сбил из скорострельных зенитных автоматов АК-630.

Также с помощью вертолета Ка-27 крейсер смог отбить атаку подводной лодки.

"Варяг" вооружен 16 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет "Вулкан", которые атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой.