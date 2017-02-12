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Опубликовано видео исполнения гимна Третьего рейха на Кубке Федерации в США
В сети появилось видео исполнения немецкого гимна времен Третьего рейха и Второй мировой войны на матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии в американском городе Лахайна. Ролик опубликован на сайте РЕН ТВ.
Гимн включили перед матчем Элисон Риске (США) и Андреа Петкович (Германия). Прозвучала первая строфа «Песни немцев», которая была написана в 1842 году поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В 1945 году она была запрещена, но в 1952 году третью строфу сделали гимном ФРГ, а после 1990-го -- объединенной Германии.
Ассоциация тенниса США (USTA) уже извинилась перед немецкой стороной за устаревший национальный гимн.
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