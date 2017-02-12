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Штайнмайер избран президентом Германии
В Германии избран новый президент. Им стал бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Bild.
Такое решение было принято Федеральным собранием страны, состоящим из 1260 делегатов. За кандидатуру Штайнмайера проголосовало подавляющее большинство из них -- 931 человек из 1239. При этом, для избрания в первом туре Штайнмайеру хватило бы и 631 голоса.
Штайнмайер уже поблагодарил тех, кто голосовал за него, а тем, кто его не поддерживал, пообещал, что сделает все, чтобы завоевать их доверие.
Предшественником Штайнмайера на этом посту был бывший протестантский пастор и правозащитник Йоахим Гаук. Он был избран избран федеральным президентом Германии в марте 2012 года Гаук, получив 991 из 1232 голосов. Летом прошлого года он заявил, что готов отказаться от борьбы за президентское кресло на следующих выборах.
27 января Франк-Вальтер Штайнмайер официально покинул пост министра иностранных дел Германии. На этом посту его сменил Зигмар Габриэль.
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