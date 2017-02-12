Штайнмайер избран президентом Германии

В Германии избран новый президент. Им стал бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер , сообщает Bild

Такое решение было принято Федеральным собранием страны, состоящим из 1260 делегатов. За кандидатуру Штайнмайера проголосовало подавляющее большинство из них -- 931 человек из 1239. При этом, для избрания в первом туре Штайнмайеру хватило бы и 631 голоса.

Штайнмайер уже поблагодарил тех, кто голосовал за него, а тем, кто его не поддерживал, пообещал, что сделает все, чтобы завоевать их доверие.

Предшественником Штайнмайера на этом посту был бывший протестантский пастор и правозащитник Йоахим Гаук . Он был избран избран федеральным президентом Германии в марте 2012 года Гаук, получив 991 из 1232 голосов. Летом прошлого года он заявил, что готов отказаться от борьбы за президентское кресло на следующих выборах.