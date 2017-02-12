Появилось видео живого исполнения гимна Третьего рейха на теннисном матче в США

В сети появилось видео исполнения гимна, который использовался во времена Третьего рейха, перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации между сборными США и Германии. Ролик опубликован на сайте РЕН ТВ.

Композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович