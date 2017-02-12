Украинские военные в Донбассе пьют и дезертируют

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в очередной сводке о событиях на востоке Украины заявил о том, что участились случаи дезертирства и употребления алкоголя среди украинских военных. По его словам, за 4 последних дня расположение 72-й бригады украинской армии покинули 27 военнослужащих. 16 из них обратно вернули представители СБУ . «На данный момент уже принято решение заменить деморализованную 72-ю пригаду на 28-ю отдельную механизированную бригаду», — заявил Басурин.

Он также рассказал, что служащие батальона "Донбасс-Украина" отбирают у владельцев небольших магазинов алкоголь, не оплачивая его. "Этот факт существенно усиливает негативное отношение к вооруженным силам Украины со стороны местных жителей и предпринимателей", — сказал он.

По данным оперативного командования ДНР, украинские силовики за минувшие сутки более 1300 раза нарушили режим «прекращения огня». Было отмечено 174 минометных обстрела, 257 – из вооружений БМП, один – из зенитной установки, 791 – из гранатометов и 79 – из стрелкового оружия.