В ЛНР перехватили американский беспилотник

Вооруженным силам Луганской народной республики удалось перехватить управление американским разведывательным беспилотником RQ-11B Raven, сообщил Defence.ru

В начале октября 2016 года военным самопровозглашенной Луганской народной республики удалось удалось перехватить управление американским разведывательным беспилотником RQ-11B Raven, который следовал из населенного пункта, подконтрольного Украине. В итоге аппарат сел в районе поселка Сокольники, который находится на территории ЛНР.

У беспилотника, выпущенного компанией AeroVironment, заводской номер 23018. Об этом инциденте стало известно только сейчас. Как отмечает издание, летом прошлого года США передали ВС Украины партию беспилотных летательных аппаратов RQ11. Используя эти аппараты, украинские силовики ведут активную разведку районов ЛНР, невзирая на запрет, который прописан в Минских соглашениях.