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Мерил Стрип ответила Трампу на высказывание о её «переоценённости»
Актриса Мерил Стрип ответила президенту США Дональду Трампу, ранее назвавшему её «переоценённой».
Как сообщает Fox News, в ходе своего выступления на концерте для привлечения средств для одной из ЛГБТ-групп она заявила, что является не только самой «переоценённой», но и «чрезмерно обруганной» актрисой своего времени.
«Да, я самая переоценённая, чрезмерно украшенная и в настоящий момент я самая чрезмерно обруганная актриса моего поколения», — сказала Стрип.
Также актриса заявила, что американцы будут благодарны президенту Трампу, «если его катастрофический инстинкт мщения не приведёт к ядерной зиме».
Ранее Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоценённых актрис Голливуда в ответ на её критические высказывания на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
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