Мерил Стрип ответила Трампу на высказывание о её «переоценённости»

Как сообщает Fox News, в ходе своего выступления на концерте для привлечения средств для одной из ЛГБТ-групп она заявила, что является не только самой «переоценённой», но и «чрезмерно обруганной» актрисой своего времени.

«Да, я самая переоценённая, чрезмерно украшенная и в настоящий момент я самая чрезмерно обруганная актриса моего поколения», — сказала Стрип.

Также актриса заявила, что американцы будут благодарны президенту Трампу, «если его катастрофический инстинкт мщения не приведёт к ядерной зиме».

Ранее Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоценённых актрис Голливуда в ответ на её критические высказывания на церемонии вручения премии «Золотой глобус».