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Газета.Ru

В Москве объявили "желтый" уровень опасности на 14 февраля

Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень опасности в столичном регионе на 14 февраля из-за метели и сильного ветра, передает агентство городских новостей "Москва".
"Погода потенциально опасна", - сообщили синоптики.
Уточняется, что 14 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Ожидается, что во второй половине дня 13 февраля пройдет снег.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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