В Москве объявили "желтый" уровень опасности на 14 февраля

Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень опасности в столичном регионе на 14 февраля из-за метели и сильного ветра, передает агентство городских новостей "Москва".

"Погода потенциально опасна", - сообщили синоптики.

Уточняется, что 14 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ожидается, что во второй половине дня 13 февраля пройдет снег.