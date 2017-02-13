Бойца MMA в ночном клубе Великого Устюга убил «Вампир»

В известного бойца ММА Дениса Раздрогова, который был убит в ночном клубе в Великом Устюге, стрелял 31-летний Сергей Попов по кличке Вампир. Камера видеонаблюдения, установленная при входе в клуб, запечатлела двух нападавших, один из них нес ружье, сообщает портал gorodche.ru

По данным издания, в отношении троих нападавших на Раздрогова уже проводится проверка по факту хулиганских действий в кафе «Островок» в ноябре 2016.

В ночь на воскресенье в центре Великого Устюга в ночном клубе «Дежнев» был убит Денис Раздрогов. 19-летний спортсмен заступился за администратора заведения, который отказывался пропускать в заведение Сергея Попова, Алексея Бучнева и Алексея Глазачева.

После спора трое мужчин ненадолго отлучились, а затем вернулись в клуб с оружием и выстрелили в Раздрогова. Молодой человек скончался от острой потери крови.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.