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Роструд напомнил россиянам о выходных на следующей неделе

На следующей неделе рабочими будут первые три дня. С четверга по воскресенье россиян ждут выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает "Интерфакс".
В среду рабочий день сокращен на один час.
Правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно.
В Роструде также напомнили, что Международный женский день приходится на среду, поэтому будет один выходной. Седьмого марта рабочий день будет короче на час.
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