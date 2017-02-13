Роструд напомнил россиянам о выходных на следующей неделе

На следующей неделе рабочими будут первые три дня. С четверга по воскресенье россиян ждут выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает "Интерфакс".

В среду рабочий день сокращен на один час.

Правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно.