Пентагон назвал тип запущенной КНДР ракеты

Военные США обнаружили и отследили запуск баллистической ракеты средней дальности с территории Северной Кореи, передает Reuters . Об этом заявил представитель военного стратегического командования, добавив, что ракета не представляла угрозы для североамериканского государства.

«Вооруженные силы США сохраняют бдительность перед лицом северокорейских провокаций и намерены тесно сотрудничать с союзниками - Республикой Корея и Японией союзников для поддержания безопасности», - сказал он.

Ракета пролетела над Северной Кореей и Японским морем. Военные не пояснили, был ли запуск удачным.

Отмечается, что КНДР впервые испытала такое оружие с момента избрания президентом Дональда Трампа

Американский чиновник на условиях анонимности, рассказал, что администрация Трампа ожидала «провокаций» со стороны Северной Кореи. Теперь Белый Дом рассмотрит возможный ответ на ракетные испытания. Вашингтон намерен продемонстрировать решимость противостоять Пхеньяну, но избежать при этом эскалации конфликта.