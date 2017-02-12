Олимпийские объекты Рио превратились в руины

Большая часть олимпийских объектов, построенных в Бразилии, пришла в упадок и заброшена.

Печальная участь постигла футбольный стадион "Маракана", где черви повредили покрытие, окна помещений внутри стадиона разбиты, медная проволока из стен и потолков украдена, испорчены зрительские кресла. В конце января местная электроэнергетическая компания обесточила стадион из-за многочленных долгов за электричество, пишет The Guardian

Не используется плавательный бассейн, в котором состязались олимпийцы. Четыре других олимпийских объекта — две арены, теннисный центр и велодром — также в запустении. Многие спортивные объекты возводились к Олимпиаде частными лицами на основании договоренностей между собой. Однако после смены власти в стране, последовавшей за политическим кризисом, многие из них потеряли силу. А найти новых эксплуатантов не представляется возможным. Поле для гольфа, теннисные корты, беговые дорожки — не используются и выходят из строя.