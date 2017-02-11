Захарова рассказала о технологиях возмущения общественного мнения

"Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология", - отметила она.

Захарова также отметила, что давление на новую администрацию США со стороны политических оппонентов внутри страны продолжается, и объяснила задержки во взаимодействии России и США тем, что новой американской администрации "просто не дают работать".