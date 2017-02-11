Иран решил открыть воздушное пространство для российских ВКС

В Иране не исключают возможность того, что самолеты российских ВКС смогут использовать воздушное пространство Исламской Республики для войны с террористами в Сирии. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает агентство Mehr.

«Иран и Россия сотрудничают по Сирии не единожды, координация является всеобъемлющей, охватывающей различные аспекты. Соответственно, Иран допустит в свое воздушное пространство российские военные истребили в случае, если они будут стремиться поразить цели террористов в Сирии», — заявил Шамхани.