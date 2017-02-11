Главное сейчас
Главные события у вас в почте
20 ракет за полсекунды: Порошенко похвастался новым оружием
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о новом ракетном оборудовании, предназначенном для воздушных сил ВСУ. «У меня хорошие новости. «Укроборонпром» разработал новую ракетную артиллерию для воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что для того, чтобы выпустить 20 ракет необходимо меньше секунды.
В начале года на «Национальном промышленном портале» Украины был опубликован патент на украинский танк Тирекс, который его разработчики называют конкурентом российской Арматы. Кроме того, на Украине сообщили о новой системе залпового огня калибром 122-мм «Верба», разработанной в Харьковском КБ имени А. Морозова.
Оставить комментарий