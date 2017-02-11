20 ракет за полсекунды: Порошенко похвастался новым оружием

В начале года на «Национальном промышленном портале» Украины был опубликован патент на украинский танк Тирекс, который его разработчики называют конкурентом российской Арматы. Кроме того, на Украине сообщили о новой системе залпового огня калибром 122-мм «Верба», разработанной в Харьковском КБ имени А. Морозова.