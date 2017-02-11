Пушков сомневается в заявлениях Могерини по санкциям против РФ

Ранее глава дипломатии ЕС во время визита в Вашингтон заявила, что не уверена в решимости США сохранять антироссийские санкции, в отличии от Евросоза.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что ЕС не является «железобетонным альянсом» и трещины в нем неизбежны.

Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции - в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 февраля 2017 г.

Санкционная политика была применена ЕС и США в отношении России после возвращения в состав РФ Крыма весной 2014 года. За годы санкций ряд европейских политиков высказывались за отмену ограничительных мер.