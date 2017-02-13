СК получил доказательства применения ВСУ комплексов "Точка-У" в Донбассе

СК России получил неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины ракетных комплексов «Точка-У» против населения в Донбассе, сообщается на сайте СКР.

Следователями собрали доказательства применения украинскими военными комплексов «Точка-У» по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный города Луганска.

"Украинскими военными против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Так, осколочно-фугасная головная часть сосредоточенного действия при подрыве образует до 14,5 тысяч осколков на площади поражения 2-3 га. Ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 до 7 га, образуя до 15,8 тысяч осколков", - говорится в сообщении.

Ракетный комплекс «Точка» был принят на вооружение в СССР в 1975 году. Значительное количество комплексов осталось на территории Украины после распада Советского Союза и является одним из самых мощных видов вооружения в арсенале современной украинской армии.