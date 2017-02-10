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Борис Корчевников обратился к фанатам
Телеведущий Борис Корчевников на своей странице в Instagram поблагодарил своих подписчиков за поддержку, которую они оказали ему после новости о его уходе из передачи «Прямой эфир».
В СМИ появились слухи, что уход ведущего связан с серьезными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что у ведущего может быть рак. Некоторые фанаты предложили Корчевникову свою помощь. «Борис, никому никогда не писала, но вам, если есть проблемы в медицине, пишите, помогу! Сама врач и есть хорошие врачи, пишите, буду рада, если так можно выразиться! Все безвозмездно!» - написала одна из подписчиц. Также пользователи пожелали ему «терпения и сил» и «не падать духом».
При этом директор Корчевникова сообщил «СтарХиту», что сейчас здоровью ведущего ничего не угрожает. «Борис прекрасно себя чувствует, я не понимаю, почему появились разговоры про его опухоль. Этой истории уже два года, ему сделали операцию, и пока никаких осложнений не возникало», - отметил он.
Два года назад сам Корчевников рассказал, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга.
Место Корчевникова в «Прямом эфире» займет телеведущий Дмитрий Шепелев.
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