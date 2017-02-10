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Фийон-Майе: Мы проучили русских мошенников на трассе
Французский биатлонист, серебряный призер чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Квентин Фийон-Майе прокомментировал поведение своего коллеги Мартена Фуркада на трассе, сообщает Le Huffington Post.
«В последнее время нам доводилось слышать очень многое о русских. Мошенникам в любом виде спорта не место. Когда можно преподать им урок на трассе, это можно считать сведением счетов», - сказал Фийон-Майе.
Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене француз наступил на лыжу Логинова, из-за чего российский биатлонист упал.
Позднее Фуркад демонстративно покинул церемонию награждения, когда когда российские спортсмены отказались пожать ему руку.
В эстафете сборная России заняла третье место.
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