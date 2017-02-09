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Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
Самый известный тренер в российском фигурном катании Татьяна Тарасова рассказала, что дружила и продолжает дружить со всеми своими воспитанниками, кроме Ирины Родниной, потому что она человек не ее круга, пишет журнал «Антенна-телесемь».
«С Иркой Родниной не сложилось. Не знаю почему. Я на эти размышления время не трачу. Давняя история. Но почему испортились, ответа у меня нет... Жизнь нас развела. У каждого свои друзья, предпочтения. Думаю, Ира – человек не моего круга», - сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова была тренером у многих известных фигуристов. Ее ученики завоевали 8 олимпийских медалей. Среди них и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, которая пришла к Тарасовой в 1974 году.
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