Советник Авакова соврал про орудие убийства Гиви

Ранее советник заявил, что реактивный огнемет «Шмель» есть на вооружении только у российской армии. Однако в Сети достаточно доказательств того, что орудие имеется и у Киева.

Отмечается, что огнемет «Шмель» был принят на вооружение советской армии еще в 1988 году. В настоящее время он состоит на вооружении армий России, Армении и Украины.