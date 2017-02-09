Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Советник Авакова соврал про орудие убийства Гиви
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк соврал про орудие убийства командира ополчения Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщает газета «Взгляд».
Ранее советник заявил, что реактивный огнемет «Шмель» есть на вооружении только у российской армии. Однако в Сети достаточно доказательств того, что орудие имеется и у Киева.
Отмечается, что огнемет «Шмель» был принят на вооружение советской армии еще в 1988 году. В настоящее время он состоит на вооружении армий России, Армении и Украины.
Кроме того, подтверждением служит и пост советника министра обороны Украины Юрия Бирюкова в Facebook. В октябре 2014 года он написал, что привозил «киборгам» в донецком аэропорту «две коробки РПО Шмель», добавив, что «такого еще точно не возил».
Оставить комментарий