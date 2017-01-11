В сети бурно отреагировали на замену Корчевникова Шепелевым

Пост Шепелева в Instagram многим фанатам Корчевникова показался некорректным и даже заносчивым. Подписчики высказались, что телеведущий мог бы сообщить новости в более уважительной форме.

«Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я?» - написал Шепелев.

«Простите, Дмитрий... Но, хоть кто, только не Вы! Только не Вы. Передачки уровня "дом2" Вам подошли бы больше... Там Вы раскроете весь свой "талант", хотя куда уже», «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получается, Дмитрия никуда и не брали. А он радостно пишет, что каникулы заканчиваются, на чужом горе», «Шепелеву больше подходит вести концерты или какие-то шоу программы», «Очень самовлюбленно вы выразились "Кто, если не я". С чего вы считаете себя таким незаменимым? Прежний ведущий еще не ушел, а вы дождаться прямо не можете. Некрасиво», - прокомментировали подписчики.

Просто это "Прямой эфир" 😉 Фото опубликовано Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 11 2017 в 2:31 PST