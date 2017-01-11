Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В сети бурно отреагировали на замену Корчевникова Шепелевым
Поклонники Бориса Корчевникова негативно отреагировали на новость, что новым ведущим «Прямого эфира» станет Дмитрий Шепелев.
Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я? :-) #каналроссия #дмитрийшепелев
Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)
Пост Шепелева в Instagram многим фанатам Корчевникова показался некорректным и даже заносчивым. Подписчики высказались, что телеведущий мог бы сообщить новости в более уважительной форме.
«Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я?» - написал Шепелев.
«Простите, Дмитрий... Но, хоть кто, только не Вы! Только не Вы. Передачки уровня "дом2" Вам подошли бы больше... Там Вы раскроете весь свой "талант", хотя куда уже», «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получается, Дмитрия никуда и не брали. А он радостно пишет, что каникулы заканчиваются, на чужом горе», «Шепелеву больше подходит вести концерты или какие-то шоу программы», «Очень самовлюбленно вы выразились "Кто, если не я". С чего вы считаете себя таким незаменимым? Прежний ведущий еще не ушел, а вы дождаться прямо не можете. Некрасиво», - прокомментировали подписчики.
Фото опубликовано Борис Корчевников (@b.korchevnikov)
Ранее сообщалось, что Борис Корчевников покидает передачу "Прямой эфир". В качестве возможных причин СМИ назвали личные обстоятельства ведущего, проблемы со здоровьем и недавнюю драку с Никитой Джигурдой.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
РЕН ТВ
-
ФБА "Экономика сегодня"