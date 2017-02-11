Сборной России предрекли шестое место на Олипимаде в Пхенчхане

Россия станет шестой на Олимпиаде в Южной Корее. Такой общекомандный результат нашей сборной прочат эксперты компании Gracenote Sports

По мнению исследователей, россияне завоюют 22 медали – 6 золотых, и по 8 серебряных и бронзовых.

Первое место предрекли команде Норвегии с 40 медалями, 15 из которых станут золотыми. На втором месте Германия с 34 медалями(13 высшей пробы), на третьем США с 32(10 золотых наград).

Исследование основано на результатах, которые показали спортсмены сборных после Олимпийских игр в Сочи.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.