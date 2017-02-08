Божья кара: Ляшко упал на ступеньках Рады

Олег Ляшко упал в здании Верховной рады . Инцидент с лидером фракции Радикальной партии произошел на главной лестнице украинского парламента. Об этом сообщает блогер Василий Крутчак в своем аккаунте в Facebook

«Бог карает Ляшко», — написал Крутчак.

Отмечается, что депутат спускался по лестнице вместе со своим коллегой Игорем Мосийчуком и помощником Алексеем Кочарминым. Во время разговора Ляшко оступился и упал, но его собеседники помогли политику подняться на ноги.

12 января Олег Ляшко назвал министров Украины «правительственными даунами» и потребовал, чтобы они «шли на помойку». Свое заявление глава Радикальной партии сделал в связи со словами вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, отметившей, что Брюссель не предоставил Киеву 600 миллионов евро в связи с мораторием на вывоз украинского леса-кругляка.