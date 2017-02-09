На МКАД произошла массовая авария

Утром в четверг, 9 февраля, на МКАД в районе Белая дача образовалась многокилометровая пробка из-за серии ДТП, сообщает телеканал «360»

В пресс-службе управления столичного ГИБДД сообщили, что пострадавших в авариях нет.

«На протяжении двух километров произошло порядка пяти или шести ДТП по две-три машины, без пострадавших. Первая авария произошла в 5:40», — уточнили в Госавтоинспекции.

По некоторым данным, участниками аварии стали 12 машин.