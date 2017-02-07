В Раде объявили бойкот послу Германии из-за заявления о выборах в Донбассе

В частности, глава комитета призвала коллег и дипломатов не посещать назначенный на вторник прием в посольстве ФРГ по случаю годовщины установления дипотношений между Киевом и Берлином. «Мы считаем, что мы должны бойкотировать это мероприятие и сегодня не идти на прием к немецкому послу и выразить таким образом свою принципиальную украинскую позицию», — сказала Гопко.

Она также потребовала от МИД «незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления». По словам Гопко, слова Райхеля не могут отражать официальную позицию Берлина.

Ранее во вторник посол Германии в Киеве в интервью «РБК-Украина» отметил, что выборы на территориях саморовозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут пройти и без того, чтобы «на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг».

Выборы в Донбассе предусмотрены подписанными в феврале 2015-го Минскими соглашениями — комплексом мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Согласно этим договоренностями установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы возможно только после проведения местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.