Украинские СМИ назвали дату начала нового Майдана в Киеве

Двадцатого февраля в Киеве состоятся масштабные акции протеста, которые могут перерасти в «новый Майдан». Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на неназванные источники.

По данным «Вестей», в этот день на улицы выйдут обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещенная в РФ экстремистская организация) и «Наждак».

Лидер «Наждака» Николай Дульский заявил изданию, что его движение выступает против «нынешнего правительства», «самого отвратительного за всю историю Украины». «Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия», - сказал он.

В Федерации профсоюзов Украины «Вестям» рассказали, что члены организации уже протестуют по всей стране из-за невыплаты зарплаты, а работники завода «Авиант» готовы перекрыть одну из крупнейших магистралей Киева - проспект Победы.