Тимошенко рассказала о разговоре об Украине с Трампом

«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», — сказала Тимошенко.

Также она добавила, что украинская делегация попросила выполнить гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы у нее была возможность создать современную боеспособную армию.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон не знает о том, что происходит на Украине. По его словам, в реальной ситуации только предстоит разбираться.