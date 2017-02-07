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Тимошенко рассказала о разговоре об Украине с Трампом
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент США Дональд Трамп имеет четкое понимание того, что происходит на Украине и в Донбассе. Об этом она рассказала в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», — сказала Тимошенко.
Также она добавила, что украинская делегация попросила выполнить гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы у нее была возможность создать современную боеспособную армию.
В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон не знает о том, что происходит на Украине. По его словам, в реальной ситуации только предстоит разбираться.
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