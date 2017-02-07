Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров

Испанский голкипер клуба «Посуэло Аларкон» Сальвадор Санчес де Лопе (Сальва) забил гол от своих ворот. Видеозапись опубликована на странице «Посуэло» в Twitter

Сальва принес своей команде победу над «Вильянуэво-дель-Пардильо» (1:0).

Он произвел удар с расстояния 80 метров. Мяч пролетел через все поле и попал в ворота.