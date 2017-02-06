Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Он еще и поет. Кличко исполнил песню из "Белого солнца пустыни"
Виталий Кличко спел под гитару песню «Ваше благородие» из кинофильма «Белое солнце пустыни». Мэр Киева исполнил композицию в эфире украинского телеканала NewsOne во время интервью. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт «Дни.ру».
Отмечается, что политик долгое время на просьбы ведущего спеть не соглашался, отшучивался, однако потом взял в руки гитару и начал наигрывать мотив песни и пропел несколько куплетов. По словам Кличко, просьба ведущего стала для него полной неожиданностью.
«В последний раз на гитаре я играл в армии, а это было более 20 лет назад», – заявил Кличко.
Советский фильм режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» вышел на экран в 1970 году. В картине повествуется о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы в годы гражданской войны. Музыку к песни «Ваше благородие» сочинил Исаак Шварц, текст к композиции написал Булат Окуджава.
Оставить комментарий