Он еще и поет. Кличко исполнил песню из "Белого солнца пустыни"

Виталий Кличко спел под гитару песню «Ваше благородие» из кинофильма «Белое солнце пустыни». Мэр Киева исполнил композицию в эфире украинского телеканала NewsOne во время интервью. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт «Дни.ру»

Отмечается, что политик долгое время на просьбы ведущего спеть не соглашался, отшучивался, однако потом взял в руки гитару и начал наигрывать мотив песни и пропел несколько куплетов. По словам Кличко, просьба ведущего стала для него полной неожиданностью.

«В последний раз на гитаре я играл в армии, а это было более 20 лет назад», – заявил Кличко.