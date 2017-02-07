Синоптики назвали сроки возвращения тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что тепло вернется в Москву и область в среду, 8 февраля. Об этом сообщает Russia Today.

Тишковец пояснил, что температура начнет возвращаться в рамки климатической нормы благодаря «атлантическому теплу». В конце недели ночью температура воздуха будет составлять 7-12 градусов мороза, а днем – от минус 2 до минус 7 градусов.

Холодная погода, установившаяся в столичном регионе в последние несколько дней, объясняется усилением позиций Скандинавского антициклона, вместе с которым пришел арктический воздух. «На фоне малооблачной погоды показания термометров рухнули до экстремально низких значений», - пояснил Тишковец.

Сейчас в Москве и Подмосковье на 10 градусов холоднее, чем положено в это время года. Такое похолодание сопровождается и значительным повышением давления, которое случается не чаще одного раза в 4-5 лет.

Ранее синоптики заявили, что ночь на 8 февраля в Москве и области станет самой холодной на этой неделе. Температура воздуха опустится до 25 градусов мороза.