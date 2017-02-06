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СБУ передумала запрещать Марин Ле Пен въезд на Украину
Украина не станет запрещать въезд на территорию страны кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен. Такое решение было принято Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание «Левый берег».
«Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД) было принято коллегиальное решение - в данный момент не запрещать въезд», - заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
Ранее Ткачук заявлял, что главе правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен закроют въезд на территорию Украины в связи с ее неоднократными заявлениями о том, что в случае победы на выборах она признает Крым территорией России.
Первый тур выборов главы Франции пройдет 23 апреля 2017 года. По последним социологическим опросам, Ле Пен выйдет во второй тур, но проиграет 7 мая бывшему министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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