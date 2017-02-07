Оскорбивший Путина журналист Fox News вновь поговорит о нем в ближайшем шоу

Ведущий программы на телеканале Fox News, назвавший президента РФ Владимира Путина "убийцей", намерен снова поговорить об этом в ближайшей вечерней программе в понедельник 20.00 (04.00 мск во вторник), сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

"Билл О'Рейли сегодня вечером затронет эту тему в своей вечерней новостной программе (04.00 мск во вторник — ред.)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала в ответ на просьбу прокомментировать заявление журналиста и отреагировать на требование Кремля извиниться за него.

При этом на телеканале не уточнили, будет ли журналист извиняться.

Президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Fox News Биллу О'Рейли рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Позднее лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел , комментируя показанный фрагмент интервью Трампа телекомпании Fox News, также назвал Путина "убийцей".