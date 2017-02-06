Жасмин сильно похудела из-за ареста мужа

Певица Жасмин из-за сильного стресса, связанного с арестом мужа, похудела на 10 килограмм, сообщает RussianShowbiz.

Режим питания певицы нисколько не изменился. Но из-за переживаний она похудела всего за несколько недель.

Но, несмотря на обстоятельства, Жасмин положительно относится к своему похудению.

«Я еще не до конца пришла в форму, но, как говорится, нет предела совершенству», — рассказала певица.

Ее супруг Илан Шор проходит подозреваемым в деле о мошенничестве в особо крупных масштабах. В данный момент он находится под домашним арестом.