В США завершились слушания по делу Поветкина

Слушания по делу боксера Поветкина завершилось в суде присяжных в США. Вердикт жюри может быть вынесен уже в понедельник, 13 февраля сообщает ТАСС

«Полагаю, что жюри будет совещаться в течение нескольких часов и вынесет решение в обед или к вечеру», — рассказал Алексей Карпенко , представитель интересов Поветкина.

Дело касается взаимных претензий боксеров Александра Поветкина и Деонтея Уайлдера. Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся поединок в Москве. Он был отменен после того как в допинг-тесте Поветкина нашли следы мельдония.

Уайлдер и промоутерская компания подали в суд Нью-Йорка иск против Поветкина на 5 млн долларов. Они считают, что Поветкин нанес им ущерб отменой матча. Поветкин и его промоутеры подали ответный иск против американской стороны. Ее обвиняют в распространении порочащих россиянина сведений, а также в срыве боя. От американцев требуют выплаты 34,5 млн долларов.

Коллегия присяжных на этой неделе заслушала аргументы сторон, показания специалистов по допингу, а также Поветкина и консультировавшего его врача.