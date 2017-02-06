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Хоккеист сборной России забросил шайбу в стиле Гранлунда
Нападающий студенческой сборной России Кирилл Пилипенко в четвертьфинальном матче Универсиады против сборной Японии исполнил «трюк Микаэля Гранлунда»: подняв шайбу на крюк за воротами, закинул её над плечом голкипера. Об этом сообщила Федерация хоккея России в своем Twitter.
Матч Универсиады прошел в воскресенье, 5 февраля, и завершился со счетом 9:2 в пользу российской команды.
В полуфинале 7 февраля россияне встретятся со сборной Канады. Начало матча в 13.00 мск.
20-летний Пилипенко выступает в ВХЛ за балашихинское «Динамо» и в этом сезоне набрал 26 (13+13) очков в 29 матчах.
Универсиада проходит в Алма-Ате (Казахстан) с 29 января по 8 февраля. Следующие соревнования пройдут в 2019 году в Красноярске.
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