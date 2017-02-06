Хоккеист сборной России забросил шайбу в стиле Гранлунда

Нападающий студенческой сборной России Кирилл Пилипенко в четвертьфинальном матче Универсиады против сборной Японии исполнил «трюк Микаэля Гранлунда »: подняв шайбу на крюк за воротами, закинул её над плечом голкипера. Об этом сообщила Федерация хоккея России в своем Twitter

Матч Универсиады прошел в воскресенье, 5 февраля, и завершился со счетом 9:2 в пользу российской команды.

В полуфинале 7 февраля россияне встретятся со сборной Канады. Начало матча в 13.00 мск.

20-летний Пилипенко выступает в ВХЛ за балашихинское «Динамо» и в этом сезоне набрал 26 (13+13) очков в 29 матчах.

Универсиада проходит в Алма-Ате (Казахстан) с 29 января по 8 февраля. Следующие соревнования пройдут в 2019 году в Красноярске.