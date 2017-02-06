Исполнительница гимна РФ опозорилась перед финалом ЧМ по бенди

Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией перепутала и забыла слова. Девушка продолжила пение после некоторой паузы. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале Latest news.

Певица исполняла гимн а капелла с гарнитурой. Девушка заметно волновалась, у нее дрожал голос, а в какой-то момент она и вовсе замолчала на пару секунд. После исполнительница извинилась за свою ошибку и продолжила петь.

Такая заминка вызвала негативную реакцию и свист части публики на трибунах. Но после исполнения ее наградили аплодисментами.

Матч завершился со счетом 3:4 в пользу шведов. Встреча прошла в шведском Сандвикене на крытом стадионе "Йоранссон Арена".