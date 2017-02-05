Москве предрекли новые 30-градусные морозы

На Москву обрушатся морозы в 20-30 градусов, вызванные северным антициклоном. Метеорологи предупреждают о наступающей аномально холодной неделе в центральной России, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва»

В столичный регион придет антициклон, вызвав сухую и очень холодную погоду, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ночные часы температура в столице опустится до 23-25 градусов мороза, по области – до -29. Днём во вторник температура воздуха в столице составит -16 – -18 градусов, по области – до 20 градусов мороза», - сказал синоптик.

В среду температура незначительно повысится, ночью ожидается 20-22 градусов.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью RT также предупредил об аномально холодной погоде.

«В центре европейской России, в московском регионе, установится температура на 8-10 градусов ниже нормы. Если говорить более конкретно, в ночь на понедельник температура понизится до 18-20 градусов. По области, особенно на юго-востоке, опустится ниже 25 и составит 25-28 градусов. Днём жару тоже не обещаем», - сказал Вильфанд.