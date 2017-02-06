WSJ: Трамп намерен разрушить военный союз России и Ирана

Президент США Дональд Трамп и его окружение ищут пути, чтобы помешать дипломатическому и военному сотрудничеству России и Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, а также на источники в ЕС и арабских странах.

По словам одного из собеседников издания, Трамп нацелен на сдерживание Ирана, но не рассматривает Россию как угрозу, которой она была во времена холодной войны. «Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы заняться этим», - отметил источник.

Европейский источник WSJ заявил, что между Россией и Ираном уже существуют разногласия, но пока неясно, что может потребовать президент РФ Владимир Путин в обмен на ослабление союза с Ираном.

По мнению президента Центра национальных интересов в Вашингтоне Дмитрия Саймса, если Москва сократит поставки оружия в Иран, она будет ждать ослабления санкций.

Ранее Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один». На прошлой неделе США ввели против страны новые санкции в ответ на испытание баллистической ракеты.